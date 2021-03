Dopo le due sconfitte consecutive arrivate contro Juventus (4-0 in campionato) e contro l'Inter (2-1 in Coppa Italia), il Milan Femminile allenato da mister Maurizio Ganz è tornato alla vittoria contro l'Empoli. Questa domenica le rossonere ritroveranno le nerazzure per un altro derby stagionale. La gara si giocherà il 28 marzo alle 12.30, diretta Sky Sport.