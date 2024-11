Serie A Femminile, Ijeh regala la vittoria alle rossonere: termina 1-0 la gara contro il Sassuolo

Archiviata ufficialmente la sosta, l’ottava giornata di Serie A eBay si è aperta questo sabato con la vittoria del Como sulla Lazio per 2-1. Se il big match tra Fiorentina e Inter è terminato 2-1 per la Viola, la Juventus di Canzi continua a mantenere saldo il primo posto, imponendosi sul Napoli con un sonoro tris. Nel pomeriggio, invece, le rossonere sono impegnate nella sfida casalinga al Puma House of Football contro il Sassuolo, attualmente all’ultimo posto in classifica con un solo punto guadagnato.

La squadra guidata da Coach Bakker arrivava da una serie di quattro risultati utili consecutivi prima della sconfitta in casa della Roma. Dall’altra parte, il Sassuolo ha ottenuto il suo unico punto finora proprio contro la Roma, con un pareggio per 1-1 grazie al gol di Clelland.

Le rossonere partono subito con il piede sull’acceleratore, sfiorando il vantaggio all’8’ con un potente tiro di Nadim che impegna Durand. Nonostante la rete di Sabatino al 18’, annullata per fuorigioco, il Milan continua a mantenere la pressione e a lavorare nella costruzione del gioco. Tuttavia, al termine del primo tempo, non si registrano azioni realmente pericolose da parte di entrambe le squadre.

Nella ripresa, la partita si infiamma sin dai primi minuti: le rossonere cercano la rete al 50’, con un passaggio di Ijeh per Stokic, che va alla conclusione, ma trova l’intervento decisivo di Brustia. Al 56’ è il Sassuolo a rendersi pericoloso, con Dhont che, a tu per tu con Giuliani, vede il portiere del Milan proteggere prontamente la porta. Nei minuti finali, però, il Milan riesce a sbloccare il risultato grazie all’assist di Karczewska per Ijeh, che controlla, si sposta la palla sul sinistro e va alla conclusione, siglando la rete dell’1-0 finale. Con questo risultato, il Milan conquista un ulteriore clean sheet, continua la striscia di risultati positivi (tre vittorie, un pareggio e una sola sconfitta nelle ultime cinque gare di campionato) e trova in Ijeh la certezza e la continuità di cui aveva bisogno.