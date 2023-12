Serie A Femminile, il Milan trova il pari al fischio finale

Undicesima giornata di Serie A Femminile. Il Milan di Corti, a quota 9 punti in classifica e reduce da due sconfitte consecutive - contro Inter e Roma - è impegnato nella sfida casalinga contro le azzurre, reduci dallo 0-0 contro il Como. In generale, i precedenti tra Milan e Napoli in Serie A sorridono di fatto alle rossonere, con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque sfide. Ciononostante, per il Diavolo rappresenta un’opportunità fondamentale per cercare di rimediare agli ultimi risultati negativi consecutivi.

La gara di oggi al Puma House of Football inizia con il Milan che mette il piede sull’acceleratore e sfiora la rete del vantaggio già nei primi minuti di gara con il destro di Bergamaschi che finisce alto sopra la traversa. Minuto dopo minuto sono sempre le rossonere a tenere le redini della gara e a creare le occasioni più pericolose, come al 19’ con il lancio di Rubio per Asllani, che va al tiro ma viene deviato alto sulla traversa dal portiere avversario. Al 29’ Rubio prova ad andare in porta direttamente da corner, costringendo Bacic all’intervento. Da sottolineare la grande prestazione di qualità e quantità di Grimshaw, sempre precisa e funzionale, come al 32’, con la bella azione personale della scozzese che si affida a Laurent per il cross, ma viene fermata dalla difesa azzurra.

Nella ripresa, subito doppia occasione per la neo entrata Marinelli, prima al 46’ con il tiro di destro dal limite dell’area deviato da Bacic, e poi successivamente dagli sviluppi da corner, dove trova anche in questo caso il muro del portiere avversario. Dopo una buona prestazione da parte delle rossonere e le diverse occasioni potenzialmente pericolose create, è di fatto il Napoli a sbloccare il risultato e a trovare la rete del vantaggio al 58’ con la deviazione di testa di del Estal che supera Giuliani e finisce in rete. D’altro canto, però, il Diavolo prova a reagire fin da subito, sfiorando il pareggio in diverse occasioni, come al 61’ con il salvataggio sulla linea della porta difesa da Bacic, o al 62’ con il pallonetto provato da Dompig deviato dalla difesa avversaria. Al 71’ altra grande occasione per le rossonere, con la bella azione di Dompig per Laurent che prova la conclusione, ma viene intercettata anche questa volta da Bacic. Nel finale di gara, il Milan di Corti prova a essere pericoloso con la doppia conclusione di Soffia all’86’, respinta entrambe le volte dall’estremo difensore azzurro. Ma è proprio allo scadere del recupero che la tenacia della squadra di Corti viene ripagata. Al 96’, infatti, è Laurent a trovare la rete dell’1-1 e a rendere meno amara l’ultima gara del 2023. Un risultato che permette al Milan di Corti di evitare di fatto la terza sconfitta consecutiva in campionato e di ripartire con una maggiore motivazione, anche in vista della prima gara del 2024, il big match contro la Juventus di Montemurro.