Serie A Femminile, it's almost DERBY time!

Siamo ormai alle porte della ventunesima giornata di Serie A Femminile: il Milan di Ganz si appresta a chiudere la stagione 2021-2022 nel migliore dei modi, alla ricerca degli ultimi sei punti, utili sia per la classifica che per il morale. Le rossonere, a quota 43, si trovano attualmente a meno cinque dal secondo posto occupato dalla Roma, la quale sarà impegnata nella gara contro la Sampdoria - in contemporanea al derby milanese - e nel derby contro la Lazio nell’ultima giornata.

Dopo la sconfitta nella gara di ritorno di semifinale di Coppa Italia contro le bianconere di Montemurro, per le guerriere di Ganz si tratta di un momento cruciale, non solo perché matematicamente è ancora in gioco la possibilità di qualificazione in Champions League, ma anche perché il programma delle ultime due giornate prevede due appuntamenti d’eccezione: il big match contro l’Inter e la sfida finale contro la Juventus.

I precedenti

Prendendo in considerazione sia le gare di Coppa Italia che di Serie A, i risultati sorridono notevolmente alla squadra di Ganz, grazie alle 6 vittorie complessive su 8. Le uniche sconfitte rossonere, infatti, sono riconducibili alla gara di Coppa Italia dello scorso anno (2-1) e alla sfida di andata della stagione in corso di Serie A, lo scorso 5 Dicembre, terminata 3-0. In tutte le competizioni, il risultato più ricorrente è quello del 4-1, ottenuto sia in Coppa Italia nel 2019 che nelle due gare della stagione 2020-2021. Un altro risultato simile (4-2) risale al 24 Aprile 2021, gara che aveva permesso al Milan di approdare per la prima volta in finale di Coppa Italia grazie alle doppiette di Boquete e Dowie.

Come arrivano le due squadre al derby

Che il derby sia una gara sentita non è di certo una novità. Ancor di più se restano solo due giornate al termine della stagione e il fatto che a dividere le due squadre sono solo 5 punti. Un momento cruciale per entrambe le squadre, in particolare per le guerriere di Ganz, le quali sono reduci da ben tre vittorie consecutive, contro Fiorentina, Empoli e Pomigliano, con ben 11 gol segnati e solo due subiti nelle ultime tre giornate. Dall’altro lato l’Inter è reduce da due vittorie, contro Fiorentina ed Hellas Verona e una sconfitta contro la Juventus capolista. Ci aspetta, dunque, un finale di stagione intenso, sicuramente tutto da seguire e che potrebbe regalarci qualche sorpresa sia nelle posizioni al vertice della classifica, che in zona retrocessione.