Serie A Femminile: verso Milan - Empoli. Ecco tutti i precedenti

Dopo la sconfitta in Coppa Italia contro l’Inter, è arrivato il momento per le rossonere di voltare pagina e concentrarsi sulla sedicesima giornata di Serie A femminile: la sfida casalinga contro l’Empoli, in programma per oggi alle ore 12:30. Parola d’ordine: vincere. Sicuramente non è un periodo semplice per la squadra di Ganz, impegnata nei giorni passati in diverse partite ostiche sia in Serie A che in Coppa Italia. Tuttavia bisogna cercare di ritrovare la giusta concentrazione e determinazione per mantenere vivo il sogno Champions. La vittoria contro la squadra di Alessandro Spugna permetterebbe alle rossonere di allungare sul Sassuolo e raggiungere 42 punti in classifica, -6 dalla Juventus capolista.

I precedenti Milan – Empoli

L’ultima volta che il Milan ha incontrato in casa l’Empoli Ladies risale al 12 Gennaio 2020. La Serie A femminile era reduce dalla pausa invernale, con la Juventus campione di inverno e le rossonere che, in attesa di recuperare la partita contro la Pink Bari, cercavano di restare agganciate a Roma e Fiorentina. Dopo essere passate in svantaggio per due volte, le padrone di casa accorciano le distanze con la rete di Tucceri Cimini all’89’. Al termine della partita il risultato sorride però alla squadra di Alessandro Pistolesi che si aggiudica il match per 1-2.

Nella stagione 2020-2021 le rossonere hanno incontrato l’Empoli durante la quinta giornata di Serie A femminile. Tutta un’altra musica rispetto alla sfida del 12 Gennaio: le rossonere si impongono con un sonoro 0-3 (reti di Jane, Giacinti e Tucceri Cimini) in trasferta al Centro Sportivo Monteboro. Una vittoria di misura arrivata dopo la sconfitta per 1-0 contro la Juventus. Nessun contraccolpo psicologico, ottimo schema di gioco e tanta determinazione in campo.