Serie A Femminile, verso Roma - Milan in programma domani al Tre Fontane

La decima giornata di Serie A Femminile si è aperta con il pari tra Inter e Sampdoria e il poker delle bianconere contro il Pomigliano. Il Milan di Corti, invece, reduce dalla sconfitta di misura contro le nerazzurre, si prepara per il big match contro la Roma di Spugna al Tre Fontane, la prima gara del girone di ritorno di Regular Season. In totale, Milan e Roma si sono sfidate per ben 13 volte in Serie A Femminile, con cinque vittorie per le rossonere, quattro pareggi e quattro sconfitte. Tra quest’ultime anche la gara d’andata, terminata 2-4 per le giallorosse, con le reti di Dompig e Marinelli e la risposta giallorossa con Linari, Haavi, Greggi e Glionna in pieno recupero.

Qui Milan

Per le rossonere, la gara contro la Roma rappresenta un’opportunità per rialzarsi e ripartire. Il Diavolo, infatti, è reduce da due sconfitte e due pari nelle ultime quattro gare di campionato ed è attualmente nella zona bassa della classifica a 9 punti. Nella scorsa giornata, prima della sosta per la pausa nazionali, il Milan, con alla guida il neo mister rossonero Corti, ha trovato la sconfitta per 1-0 nel derby contro l’Inter, grazie alla rete di Cambiaghi al 72’. Per la sfida contro la Roma, mister Corti, però, può contare sulla quasi totalità della rosa, fatta eccezione per Jonusaite, la quale sta recuperando da un infortunio precedente.

Qui Roma

Le giallorosse, invece, sono attualmente al primo posto in classifica con 27 punti, insieme alla Juventus, reduce dal successo contro il Pomigliano. La squadra di Spugna si trova a punteggio pieno in campionato con 33 gol segnati e solo 5 subiti. Non solo in campionato, la Roma vola alto anche nella Women’s Champions League, al comando del girone del gruppo C, a pari punti con il Bayern Munchen e davanti ad Ajax e Paris Saint-Germain.