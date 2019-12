"Tornate al lavoro", il messaggio social in vista del derby femminile

Il Milan femminile torna in campo alla vigilia dell'importante derby di Coppa Italia di domani. Le rossonere arrivano alla sfida riposate in quanto reduci dalla partita rinviata contro il Pink Bari, a causa delle condizioni metereologiche che hanno impedito la partenza delle pugliesi. A testimoniare la concentrazione delle ragazze di Ganz, il Milan ha postato poche ore fa un messaggio social corredato da alcune immagini dell'allenamento di Giacinti e compagne.

