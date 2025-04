Bartesaghi festeggia sui social la vittoria contro la Ternana: "Andiamoci a prendere quello che meritiamo"

Quella di oggi contro la Ternana è stata una vittoria importantissima per il Milan Futuro, che non solo ha scongiurato l'ultimo posto in classifica, ma si è anche rilanciato in maniera importante in ottica salvezza. Oramai mancano poche partite prima della fine del campionato, due per l'esattezza, ma i 3 punti conquistati oggi potranno dare ancora più morale alla formazione di Massimo Oddo per completare nel migliore dei modi questa stagione.

Nel frattempo sui propri canali social il terzino Davide Bartesaghi ha festeggiato l'importante vittoria contro la Ternana pubblicando un post nella cui didascalia ha scritto: "Andiamo a prenderci quello che ci meritiamo, un passo alla volta. Grande spirito di squadra che ci ha portati alla vittoria".