Camarda nemmeno in panchina contro il Pescara. Probabile la convocazione in prima squadra

vedi letture

Non è tra i convocati per Pescara, Francesco Camarda. Un dettaglio indicativo circa l'utilizzo dell'attaccante 16enne con la Prima squadra. Il giocatore è reduce dalle prestazioni con la nazionale Under 19, dove Ottima è riuscito a segnare 2 gol in 3 partite negli ultimi 10 giorni. La squadra del CT Bollini ha chiuso a punteggio pieno il primo girone di qualificazione ai prossimi Europei di categoria e ora ha avuto accesso alla fase Elite dove sarà necessario completare l'opera nelle prossime soste. Il baby talento rossonero è tornato dunque a Milano carico e pronto per il prosieguo della stagione.

La sua assenza questa sera a Pescara gli spalanca le porte per una convocazione in vista della sfida contro la Juventus sabato sera. Ricordiamo che nell'ultima partita prima della sosta, Camarda ha giocato per la prima volta titolare in Serie A: 66 minuti per lui a Cagliari di buon livello. L'ultima presenza del talento con Milan Futuro risale al 3 novembre, dove ha giocato 83 minuti contro il Pontedera.

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Pierozzi, Brosco, Pellacani, Moruzzi; Valzania, Squizzato, Dagasso; Merola, Tonin, Cangiano. A disp. Saio, Profeta, Giannini, Meazzi, Vergani, Crialese, Tunjov, Bentivegna, Ferraris, De Marco, Saccomanni, Mulé. All. Baldini.

MILAN FUTURO (4-3-3): Torriani; D'Alessio, Zukic, Coubis, Bartesaghi; Vos, Malaspina, Zeroli; Traoré, Longo, Ballo-Touré. A disp. Nava, Bozzolan, Hodzic, Magni, Sia, Sandri, Minotti, Omoregbe, Turco. All. Daniele Bonera.

ARBITRO: Rinaldi di Bassano del Grappa.

ASSISTENTI: Piastrelli di Fermo e Tagliaferri di Faenza.

IV UOMO: Pacella di Roma 2.