Camarda rimane in prima squadra per l'Atalanta: assente contro il Campobasso

Francesco Camarda rimane in pianta stabile in prima squadra. Il giovanissimo attaccante rossonero anche per la partita di domani contro l'Atalanta, che la prima squadra giocherà al Gewiss Stadium alle ore 20.45, sarà a disposizione di mister Paulo Fonseca. Infatti questa sera il nome del centravanti non figura nella distinta di Campobasso-Milan Futuro, gara valevole per il recupero della 15esima giornata del campionato di Serie C - Girone B che si disputa alle 20.

Le formazioni ufficiali:

CAMPOBASSO (3-4-1-2): Guadagno; Mondonico, Benassai, Mancini; Morelli, Pellittieri, D'Angelo, Pierno; Baldassin; Di Nardo, Di Stefano. A disp.: F.Forte, Haveri, Celesia, R.Forte, Spalluto, Lombari, Barbato, Calabrese, Prezioso, Serra. All. Braglia

MILAN FUTURO (3-4-2-1): Raveyre; Coubis, Zukic, Minotti; Jimenez, Sandri, Stalmach, Bartesaghi; Traorè, Sia; Turco. A disp.: Nava, Pittarella, Bozzolan, Malaspina, Longo, Dutu, D'Alessio, Fall, Magni, Omoregbe, Vos. All. Bonera