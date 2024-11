Coppa Italia Serie C, il programma completo dei quarti di finale

In attesa del prossimo turno di campionato, tra martedì e ieri è tornata in campo la Serie C, con gli Ottavi di Finale di Coppa Italia, che hanno dato il quadro completo del prossimo turno, quello dei Quarti di Finale, che si giocherà il 18 dicembre. Quarti, che, esattamente come per gli Ottavi ormai archiviati, si giocheranno in gara unica a eliminazione diretta. E, come da regolamento, "otterranno la qualificazione al turno successivo le società che avranno segnato il maggior numero di reti. In caso di parità nel numero di reti segnate al termine della gara, verranno disputati due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno. Perdurando la parità anche al termine dei due tempi supplementari, l'arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore, con le modalità previste dal “Regolamento del Giuoco del Calcio”.

Diamo quindi conto di quello che sarà il programma, con gli accoppiamenti già determinati:

Gara Q1

Giana Erminio-Avellino

Gara Q2

Milan Futuro-Caldiero Terme

Gara Q3

Arezzo-Trapani

Gara Q4

Team Altamura-Rimini.

Facciamo ora però un passo indietro, tornando ad analizzare le sfide degli Ottavi. Servono i rigori al Team Altamura per battere il Potenza, mentre il Rimini la decide ai supplementari in casa del Vicenza; la vera impresa, però, è quella del Caldiero Terme, che ammutolisce il Padova ed espugna l'"Euganeo", divenendo la prima formazione a farlo nella stagione corrente. Sorridono poi Avellino e Giana Erminio, e vince anche il Milan Futuro che con la Coppa prova a raddrizzare una stagione, mentre netta è la vittoria del Trapani nel derby con il Catania.

Di seguito il riepilogo (in neretto le qualificate):

Potenza-Team Altamura 5-6 d.c.r (1-1 d.t.s)

43’+3’ Ferro (P), 90’+3’ Siletti (T)

Giugliano-Avellino 2-4

4’ Giorgione (G), 47’ Russo (A), 49’ Armellino (A), 73’ Gori (A), 75’ Redan (A), 90’ Maselli (G)

Catania-Trapani 0-5

9’ Martina (T), 32’ Celiento (T), 54’ Karic (T), 70’ Bifulco (T), 90’+1’ Kanoute (T)

Giana Erminio-Pro Vercelli 3-0

9' Montipò (G), 61' Caferri (G), 71' Alborghetti (G)

Padova-Caldiero Terme 1-2

12' Favale (P), 15' Lanzi (C), 57' Gattoni (C)

Torres-Milan Futuro 0-1

54' Sia (M)

Perugia-Arezzo 1-2

14' e 17' Ogunseye (A), 90'+1 [rig.] Matos (P)

Vicenza-Rimini 1-2 (d.t.s)

32' [rig.] Capone (V), 60' Cinquegrano (R), 104' Cernigoi (R).