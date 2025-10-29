Coppa Italia Serie D, Milan Futuro-Varesina 1-1 a fine primo tempo: gol rossonero di Castiello
Si è concluso 1-1 il primo tempo di Milan Futuro-Varesina, gara valida per i trentaduesimi della Coppa Italia Serie D: i rossoneri di Massimo Oddo erano passati in vantaggio al 14' con un bel gol di Castiello, ma poi nel finale della prima frazione di gioco (al 42') hanno incassato la rete del pareggio degli ospiti con Testa. Ricordiamo che in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si andrà direttamente ai tiri di rigore e la vincente affronterà ai sedicesimi la Virtus CiseranoBergamo.
Queste le formazioni ufficiali di Milan Futuro-Varesina:
MILAN FUTURO: Bouyer; Cappelletti, Minotti, Zukic, Borsani; Ossola, Geroli, Hodzic, Branca; Magrassi, Castiello. A disp.: Bianchi, Karaca, Dutu, Mercogliano, Sala, Eletu, Sia, Domnitei, Ibrahimovic. All.: Oddo.
VARESINA: Maddalon, Cavalli, Larhrib, Andreoli, Costantino, Ornaghi, Pirola, Valesina, Testa, Grieco, Franzoni. A disp.: Bovi, Miconi, Vaz, Rosa, Chesa, Guri, Tassani, Camarlinghi, Banaga. All.: Gheller.
