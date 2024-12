Domani Milan Futuro-Entella: la designazione arbitrale

vedi letture

Domani il Milan Futuro ospiterà al "Felice Chinetti" di Solbiate Arno la Virtus Entella in occasione della prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie C - girone B. Si tratta anche dell'ultima gara dell'anno solare 2024 per la squadra di mister Daniele Bonera. Ad arbitrare la sfida, che è in programma alle ore 15, è stato designato il signor Giorgio Di Cicco della sezione di Lanciano. Per l'arbitro abruzzese è la prima volta con Milan Futuro, anche se in questa stagione c'è stato un incrocio con il Milan Primavera.

La designazione arbitrale completa:

MILAN FUTURO-VIRTUS ENTELLA, 22/12/2024 - h. 15.00

Arbitro: Giorgio Di Cicco sezione di Lanciano

Assistenti: Laghezza (Mestre) - Morea (Molfetta)

IV Uomo: Carrisi (Padova)