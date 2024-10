Domani Milan Futuro-Pianese: le parole del tecnico avversario

Archiviata la sconfitta contro il Sestri Levante, la Pianese è pronta a ripartire, e lo farà domani sul campo del Milan Futuro, nel match valevole per l'8ª giornata del Girone B di Serie C. Del confronto, come si legge sui canali ufficiale del club, ha così parlato il tecnico bianconero Fabio Prosperi: "Si riparte dal lavoro. Continuo a ribadire che il nostro è un percorso lungo, difficile e che certe difficoltà erano preventivate. Da un punto di vista fisico quella col Sestri Levante è stata forse la gara meno brillante, però non meritavamo comunque di perdere. Tolto il gol subito, causato da una deviazione fortuita, non abbiamo subito tiri in porta. È la terza volta che succede e dobbiamo riflettere anche su questo; si può dire che quella di domenica non è stata la Pianese delle altre volte ma non meritavamo la sconfitta. La nostra è una delle squadre più giovani di tutti e tre i gironi: dobbiamo continuare a lavorare analizzando gli errori commessi, ma non bisogna farsi condizionare né dalle partite positive né da quelle negative, altrimenti non si riesce a crescere”.

Allo stato attuale, il Milan Futuro è appaiato alle zebrette in classifica ma l’allenatore bianconero tiene a rimarcare quella che è la forza della giovane compagine rossonera: “Il Milan Futuro può contare su dei giocatori che hanno già esordito in Serie A, è un progetto nuovo per l’Italia e che se fatto con criterio può essere utile. Molti giocatori della Juventus e dell’Atalanta ora si trovano in prima squadra dopo aver fatto esperienza con l’under 23 in Lega Pro. Anche quelli del Milan sono giocatori veramente validi, di una prospettiva incredibile, parlano i loro curricula anche se giovanissimi. Come squadra ora stanno trovando quella quadratura che all’inizio gli poteva essere mancata, ma non credo che sarà tra quelle che si giocheranno la salvezza. Oltre alla grande qualità tecnica hanno grande fisicità, soprattutto in alcuni elementi, ed è anche difficile da decifrare perché non sai effettivamente quali calciatori possono essere a disposizione e quali no. Sarà una partita molto difficile, ma faccio fatica a trovarne di facili in questo girone”.