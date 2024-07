Il Milan Futuro e la doppia sfida contro Abate: ecco quando i rossoneri affronteranno la Ternana in campionato

vedi letture

Questa mattina sono stati resi noti i calendari dei campionati di Serie C. Tra le gare più attese del Milan Futuro nel girone B c'è sicuramente quelle contro la Ternana di Ignazio Abate, ex tecnico della Primavera milanista che ritroverà nella squadra rossonera allenata da Daniele Bonera diversi suoi ex giocatori, come per esempio Kevin Zeroli, Davide Bartesaghi e Francesco Camarda.

Ecco quando il Milan Futuro affronterà la Ternana:

ANDATA - Giornata 17: Ternana-Milan Futuro

RITORNO - Giornata 36: Milan Futuro-Ternana

Questa invece il programma completo della prima giornata del girone B di Serie C:

Arezzo-Campobasso

Carpi-Rimini

Gubbio-Sestri

Legnago-Pontedera

Pianese-Perugia

Pineto-Lucchese

SPAL-Ascoli

Ternana-Pescara

Torres-Vis Pesaro

Virtus Entella-Milan Futuro