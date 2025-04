Il Milan Futuro è quartultimo: playout vicini ma la salvezza diretta è ancora possibile

Il Milan Futuro sta vivendo un ottimo periodo di forma: per la prima volta in stagione, sono arrivate due vittorie consecutive in campionato. La prima, settimana scorsa, in casa contro il Campobasso, la seconda sabato in Liguria nello scontro diretto contro il Sestri Levante. Ora i rossoneri, complici i risultati senza vittorie di Legnago e Spal sono risaliti fino alla quartultima posizione, a quota 30 punti a braccetto con la squadra di Ferrara che però al momento rimane dietro. Il quintultimo posto, occupato al momento dalla Lucchese, dista solamente 3 punti.

A tre giornate dal termina la salvezza diretta è praticamente impossibile da raggiungere recuperando punti sul 15° posto, il primo che garantisce sicurezza: al momento ci sono Ascoli e Campobasso a 9 punti di vantaggio, al massimo i rossoneri potrebbero raggiungere una di queste due squadre o entrambe e bisognerebbe guardare gli scontri diretti.

Al momento la squadra di Massimo Oddo sarebbe ai playout, che prevedono una sfida andata-ritorno tra quintultima e penultima e una tra quartultima e terzultima: le sconfitte retrocedono in Serie D con l'ultima classificata. I rossoneri potrebbero però ancora trovare la salvezza diretta: infatti con 9 o più punti di vantaggio rispetto alla squadra contro cui si dovrebbero giocare i playout, lo spareggio non si giocherebbe e la squadra con lo svantaggio sarebbe direttamente retrocesso. Il Milan Futuro ha 4 punti di vantaggio sul Sestri Levante: se riuscisse a superare la Lucchese al quintultimo posto e a incrementare il suo vantaggio sui liguri fino a un minimo di 9 punti, la squadra di Oddo sarebbe salva. Con tre gare complicate da giocare, non è comunque un compito facile ma potrebbe essere un aspetto a cui prestare attenzione.

CALENDARIO

36° turno

MILAN FUTURO - Ternana

Lucchese - Vis Pesaro

SPAL - Pontedera

Perugia - Sestri Levante

Carpi - Legnago Salus

37° turno

Gubbio - MILAN FUTURO

Arezzo - Lucchese

Vis Pesaro - SPAL

Sestri Levante - Ascoli

Legnago Salus - Pescara

38° turno

MILAN FUTURO - Vis Pesaro

Lucchese - Torres

SPAL - Gubbio

Carpi - Sestri Levante

Ascoli - Legnago Salus

CLASSIFICA: Virtus Entella 78, Ternana 70 (-2 punti), Torres 62, Pescara 58*, Vis Pesaro 56, Pineto 55, Arezzo 55*, Rimini 49 (-2 punti), Pianese 47, Gubbio 45, Pontedera 44, Carpi 43, Perugia 43, Campobasso 39, Ascoli 39, Lucchese 33 (-6 punti), Milan Futuro 30, SPAL 30 (-3 punti), Sestri Levante 26, Legnago 25

* una partita in meno