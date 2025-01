Il Milan Futuro per voltare pagina: il calendario del primo mese dell'anno

vedi letture

Il 2025 ci si augura che possa essere l'anno in cui il Milan Futuro riesca a voltare pagina. Il progetto ambizioso non è cominciato alla grande a livello di risultati sul campo nella prima metà dell'anno e adesso la speranza è che al giro di boa - e con qualche rinforzo necessario - la squadra possa iniziare a fare anche punti in classifica con continuità. Il prossimo impegno sarà già questa domenica 5 gennaio alle 17.30, in casa del Carpi per la seconda giornata del girone di ritorno.

Di seguito il calendario del mese di gennaio 2025 per Milan Futuro:

- Domenica 5 gennaio, ore 17.30: Carpi-Milan Futuro - Serie C, 2^ giornata di ritorno

- Domenica 12 gennaio, ore 12.30: Milan Futuro-Torres - Serie C, 3^ giornata di ritorno

- Domenica 19 gennaio, ore 12.30: Ascoli-Milan Futuro - Serie C, 4^ giornata di ritorno

- Domenica 26 gennaio, ore 15: Milan Futuro-Rimini - Serie C, 5^ giornata di ritorno