Il nuovo attaccante chiuderà Camarda? Ibra: "Se fosse pronto sarebbe lui oggi il numero 9..."

Dalla sala conferenze del Centro Sportivo di Milanello ha preso la parola Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor rossonero, per presentare il Milan Futuro, la squadra U23 del Diavolo che disputerà il campionato di Serie C, nel girone B, a partire da questa stagione. Oggi Ibra ha accompagnato Daniele Bonera, allenatore della formazione U23, e ha presentato e illustrato gli obiettivi del progetto davanti ai giornalisti. Di seguito ecco alcune delle sue dichiarazioni.

Il numero 9 del Milan chiuderà molto Camarda? "Se Camarda fosse stato pronto sarebbe stato il nostro numero 9 oggi. Ci crediamo tanto, ma dobbiamo proteggerlo. Ma deve fare tutto per entrare in Prima Squadra. Deve fare tutto per crescere e concentrarsi. Abbiamo una grande responsabilità. Per il numero 9 della Prima Squadra parleremo da lunedì. L'idea è di preparare la strada a Camarda da oggi per farlo entrare in Prima Squadra, per farlo crescere nel gioco e nella lettura della situazione. Sa muoversi bene in campo, è intelligente. Poi ovviamente dopo c'è il fisico, altro ritmo. I difensori in Serie C sono più cattivi di quelli della Primavera. Non avranno rispetto per lui, faranno di tutto per far capire che non c'entra niente con la Serie C. Poi se lo toccano entro io in campo per difenderlo (ride, ndr). È importante fare le cose con la giusta velocità, passo dopo passo. Non un passo avanti e tre indietro. Non bisogna dargli tutta la responsabilità, ma ci crediamo tanto. Dal primo luglio è diventato un professionista a tempo pieno. Ha firmato il contratto, deve continuare la scuola online. Ora sta andando tutto veloce, è importante tenere tutti e due i piedi per terra e farlo diventare uomo, è ancora un bambino".