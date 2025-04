Il presidente del Sestri: "Jimenez gioca in C da squalificato in A. Vi sembra equo?"

Il Milan Futuro sabato ha trovato una vittoria molto importante, in casa del Sestri Levante, diretto avversario per la salvezza. I rossoneri hanno schierato Alex Jimenez da titolare, dal momento che il terzino era squalificato con la prima squadra, come permesso dal regolamento. Un aspetto che ha fatto andare su tutte le furie Stefano Risaliti, presidente della società ligure.

Lo sfogo di Risaliti: "Jimenez può giocare in C mentre è squalificato in A. Il nostro allenatore Ruvo, che era stato squalificato a inizio stagione quando era sulla panchina di una squadra di Serie D ha dovuto scontare le due giornate di sospensione in serie C non potendo guidarci dal campo con Campobasso e Ternana. Vi sembra che sia equo?".

Poi Risaliti rincara la dose: "Sarebbe già sufficiente così, invece c’è di peggio. Quanto sta accadendo con la Lucchese è incredibile: giocatori e tecnici che non vedono un soldo da cinque mesi, tre passaggi di proprietà da gennaio a oggi. L’ultimo arrivato ha un passato fatto di tentati e non riusciti salvataggi a Catania come a Latina. La mia società riceve i complimenti degli ispettori Covisoc per come rispettiamo le norme finanziarie, alla Lucchese a gennaio, quando era già evidente che dal punto di vista finanziario la società era saltata in aria, è stato permesso di fare un mercato, e di prendere dieci giocatori nuovi. È un campionato falsato, sfido chiunque a sostenere il contrario!"