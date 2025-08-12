Milan Futuro, il calendario della Serie D 2025/26

9 gironi, 162 squadre in rappresentanza di 19 regioni su 20 (ad eccezione della Valle d'Aosta) e 77 provincie. È questo lo schema della Serie D 2025/26, in partenza il prossimo 7 settembre e che vedrà coinvolto anche Milan Futuro. La Lega Nazionale Dilettanti ha pubblicato, dopo la composizione dei vari raggruppamenti, anche il calendario ufficiale del campionato: la squadra di Mister Oddo - nel girone B - affronterà il Leon all'esordio e la Vogherese alla fine nell'arco di 34 giornate (17 all'andata e 17 al ritorno).

Sosta invernale a dividere il girone d'andata (7 settembre-21 dicembre) e ritorno (4 gennaio-3 maggio). Tra il 9 e il 21 marzo stop per gli impegni della Rappresentativa Serie D alla Viareggio Cup. Due turni infrasettimanali (24 settembre e 2 aprile). Dal 7 settembre al 19 ottobre si giocherà alle 15.00, dal 26 ottobre al 22 marzo alle 14.30, dal 29 marzo al 3 maggio si tornerà alle 15.00. Confermato il format che prevederà nove promozioni dirette in Serie C per le vincenti dei gironi e quattro retrocessioni in Eccellenza per singolo raggruppamento. Per la seconda stagione di fila saranno tre gli Under obbligatori previsti da regolamento (un 2005, un 2006 e un 2007).

GIRONE D'ANDATA

1ª giornata (07/09/2025): Milan Futuro-Leon

2ª giornata (14/09): Pavia-Milan Futuro

3ª giornata (21/09): Milan Futuro-Chievoverona

4ª giornata (24/09): Casatese Merate-Milan Futuro

5ª giornata (28/09): Milan Futuro-Scanzorosciate

6ª giornata (05/10): Virtus Ciseranobergamo-Milan Futuro

7ª giornata (12/10): Breno-Milan Futuro

8ª giornata (19/10): Milan Futuro-Caldiero Terme

9ª giornata (26/10): Folgore Caratese-Milan Futuro

10ª giornata (02/11): Milan Futuro-Oltrepò

11ª giornata (09/11): Nuova Sondrio-Milan Futuro

12ª giornata (16/11): Milan Futuro-Real Calepina

13ª giornata (23/11): Villa Valle-Milan Futuro

14ª giornata (30/11): Milan Futuro-Brusaporto

15ª giornata (07/12): Varesina Sport-Milan Futuro

16ª giornata (14/12): Milan Futuro-Castellanzese

17ª giornata (21/12): Vogherese-Milan Futuro

GIRONE DI RITORNO

18ª giornata (04/01/2026): Leon-Milan Futuro

19ª giornata (11/01): Milan Futuro-Pavia

20ª giornata (18/01): Chievoverona-Milan Futuro

21ª giornata (25/01): Milan Futuro-Casatese Merate

22ª giornata (01/02): Scanzorosciate-Milan Futuro

23ª giornata (08/02): Milan Futuro-Virtus Ciseranobergamo

24ª giornata (15/02): Milan Futuro-Breno

25ª giornata (22/02): Caldiero Terme-Milan Futuro

26ª giornata (01/03): Milan Futuro-Folgore Caratese

27ª giornata (08/03): Oltrepò-Milan Futuro

28ª giornata (22/03): Milan Futuro-Nuova Sondrio

29ª giornata (29/03): Real Calepina-Milan Futuro

30ª giornata (02/04): Milan Futuro-Villa Valle

31ª giornata (12/04): Brusaporto-Milan Futuro

32ª giornata (19/04): Milan Futuro-Varesina Sport

33ª giornata (26/04): Castellanzese-Milan Futuro

34ª giornata (03/05): Milan Futuro-Vogherese