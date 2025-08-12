Il giovane Berkay Karaca per il progetto Milan Futuro
Un giovane per il progetto di Milan Futuro. Proprio in questi istanti il club rossonero ha ufficializzato l’arrivo del giovane Berkay Karaca, classe 2006.
Il comunicato ufficiale del Milan
AC Milan comunica di aver tesserato il calciatore Berkay Karaca. Berkay, nato nel 2006 a Gelsenkirchen, in Germania, di ruolo terzino, è cresciuto nel settore giovanile dello Schalke 04.
Karaca, con doppio passaporto tedesco e turco, ha già collezionato diverse presenze con le nazionali giovanili delle Turchia ed entra ora a far parte della rosa di Milan Futuro.
Il calendario
GIRONE D'ANDATA
1ª giornata (07/09/2025): Milan Futuro-Leon
2ª giornata (14/09): Pavia-Milan Futuro
3ª giornata (21/09): Milan Futuro-Chievoverona
4ª giornata (24/09): Casatese Merate-Milan Futuro
5ª giornata (28/09): Milan Futuro-Scanzorosciate
6ª giornata (05/10): Virtus Ciseranobergamo-Milan Futuro
7ª giornata (12/10): Breno-Milan Futuro
8ª giornata (19/10): Milan Futuro-Caldiero Terme
9ª giornata (26/10): Folgore Caratese-Milan Futuro
10ª giornata (02/11): Milan Futuro-Oltrepò
11ª giornata (09/11): Nuova Sondrio-Milan Futuro
12ª giornata (16/11): Milan Futuro-Real Calepina
13ª giornata (23/11): Villa Valle-Milan Futuro
14ª giornata (30/11): Milan Futuro-Brusaporto
15ª giornata (07/12): Varesina Sport-Milan Futuro
16ª giornata (14/12): Milan Futuro-Castellanzese
17ª giornata (21/12): Vogherese-Milan Futuro
GIRONE DI RITORNO
18ª giornata (04/01/2026): Leon-Milan Futuro
19ª giornata (11/01): Milan Futuro-Pavia
20ª giornata (18/01): Chievoverona-Milan Futuro
21ª giornata (25/01): Milan Futuro-Casatese Merate
22ª giornata (01/02): Scanzorosciate-Milan Futuro
23ª giornata (08/02): Milan Futuro-Virtus Ciseranobergamo
24ª giornata (15/02): Milan Futuro-Breno
25ª giornata (22/02): Caldiero Terme-Milan Futuro
26ª giornata (01/03): Milan Futuro-Folgore Caratese
27ª giornata (08/03): Oltrepò-Milan Futuro
28ª giornata (22/03): Milan Futuro-Nuova Sondrio
29ª giornata (29/03): Real Calepina-Milan Futuro
30ª giornata (02/04): Milan Futuro-Villa Valle
31ª giornata (12/04): Brusaporto-Milan Futuro
32ª giornata (19/04): Milan Futuro-Varesina Sport
33ª giornata (26/04): Castellanzese-Milan Futuro
34ª giornata (03/05): Milan Futuro-Vogherese
