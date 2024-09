Il Rimini sulla strada del Milan Futuro: ecco quando si giocherà il quinto turno

Il Milan Futuro è ancora in cerca della sua prima vittoria in campionato. Dopo quattro giornate la squadra di mister Bonera ha raccolto due sconfitte e due pareggi, pur con un calendario non semplice. Nell'ultima sfida, il recupero contro la Torres, i rossoneri hanno fermato sullo 0-0 una delle squadre più in forma e forti del girone B. Il prossimo impegno è cruciale, perchè il Futuro giocherà contro il Rimini, squadra che bazzica in fondo alla classifica appaiata con il Milan a 2 punti. La sfida si giocherà in Emilia-Romagna lunedì sera alle 20.45.

CLASSIFICA SERIE C - GIRONE B

Pescara 10

Entella 10

Vis Pesaro 9

Torres 8

Gubbio 8

Ternana 7

Ascoli 7

Carpi 6

Pontedera 6

Arezzo 6

Perugia 5

Lucchese 5

Pineto 5

Pianese 4

Campobasso 3

Rimini 2

Milan Futuro 2

Spal 1

Sestri Levante 1

Legnago Salus 0