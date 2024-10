Indragoli, difensore della Pianese, parla positivamente del Milan Futuro appena affrontato e battuto

Una stagione, quella di Serie C, che per la neopromossa Pianese si sta rivelando tutto sommato positiva: dopo otto gare giocate, la formazione toscana è a quota nove punti, e si appresta ora alla sfida casalinga contro il Carpi (in programma domenica alle ore 17.30), che arriva dopo la prima vittoria esterna della stagione maturata lo scorso weekend sul campo del Milan Futuro, dove gli uomini di mister Fabio Prosperi hanno vinto 0-1.

A fare il punto della situazione, come riportano i canali ufficiali del club, il centrale Gabriele Indragoli, che dopo aver bagnato il suo esordio in campionato al 'Porta Elisa' di Lucca si è prodigato in una grande prova anche a Solbiate Arno: "Il morale è molto alto dopo la vittoria di domenica. Abbiamo preparato molto bene la partita. Sapevamo che sarebbe stata difficile, ma l’abbiamo affrontata con la giusta cattiveria e la giusta attenzione, contro una squadra che secondo me ha delle grandi qualità. Siamo molto soddisfatti della prestazione e del percorso che stiamo facendo".

Il discorso si sposta poi al suo personale: "Sono molto contento dell’esordio e delle partite che ho affrontato, spero di poter trovare continuità e giocare sempre di più. Penso che la squadra abbia dato delle buone risposte in questo campionato e sono molto contento di come il gruppo mi ha accolto. Centrale di difesa o laterale? Sono due ruoli che mi appartengono entrambi, anche se il centrale ha delle letture diverse rispetto al braccetto di destra. Con il Milan il mister mi aveva chiesto di dare un po’ più di spunto in avanti dato che loro erano anche rimasti in inferiorità. Li ritengo due ruoli che mi si addicono”.

Per le zebrette ora l’obiettivo è quello di dare continuità: “Probabilmente tra i tre questo è il girone più difficile e l’esordio di campionato con cinque squadre molto importanti è stato in salita. Il gruppo però mi ha aiutato ad ambientarmi e a non farmi avvertire il salto tra i professionisti. Spero di poter continuare a fare sempre meglio e dare una mano la squadra”.