Le pagelle del Milan Futuro - Jimenez predica nel deserto. Ancora i soliti pasticci difensivi

Raveyre 6 - Prodigioso nel finale del primo tempo su Cianci, incolpevole sui due gol di Casasola, è coinvolto suo malgrado nel pasticcio del raddoppio anche se le colpe sono quasi tutte imputabili al compagno di squadra.

Zukic 4 - Sbaglia completamente la misura del retropassaggio di Raveyre, regalando a Cianci la palla del 2-0. Errore imperdonabile ed ennesima leggerezza difensiva di una retroguardia che scivola sempre sugli stessi errori.

Minotti 5.5 - Si rivede dopo una lunga squalifica e scelte tecniche. Alcune significative chiusure nel primo tempo, perde Casasola in occasione del 3-0 della Ternana.

Coubis 5 - Altra prova rivedibile. Osserva Casasola in area mentre salta e segna di testa per l'1-0, concorso di colpa in occasione del tris.

Jimenez 6.5 - Ci dà l'impressione di predicare nel deserto. Le speranze del Milan passano tutte dalle sue accelerazioni, che però non trovano giocatori pronti a raccogliere i suoi suggerimenti. Dal 46' Magni 5.5 - Non è la stessa cosa dell'iberico.

Malaspina 5.5 - Uomo d'ordine in una partita particolarmente complicata. Prova a dare la sveglia in un paio di occasioni ma il gol non è il suo mestiere. Anche lui si scioglie quando il Milan incassa il raddoppio.

Stalmach 6 - Prima presenza in Serie C per il polacco che fa vedere qualche sprazzo di qualità nella prima parte della ripresa. Prova a suonare la carica dalla distanza, ci mette anche la grinta spendendo un giallo. Dal 70' Sandri sv.

Bartesaghi 6 - Gioca a tutta fascia e produce anche qualcosa di apprezzabile. Tra i pochi spunti del primo tempo, il traversone per Longo che vale l'unico tiro in porta in 45'. Dal 62' Bozzolan 5.5 - Entra e pochi minuti dopo la Ternana raddoppia, spezzando le gambe ai rossoneri. Non ha colpe specifiche, ma non incide nemmeno in positivo.

Vos 5.5 - Quando si accende, il Milan vive i momenti migliori della partita. Una volta uscito Jimenez è lui a salire in cattedra, ma dopo il raddoppio ammaina bandiera bianca. Male nel primo tempo. Dal 70' Turco sv.

Sia 5 - Prima da titolare per il nazionale Under 19 che si scontra con la realtà della Serie C. Evanescente, non riesce a supportare Longo nella manovra offensiva. Un lampo nella ripresa quando prova a fare tutto da solo, viene fermato di mestiere dai difensori umbri. Dall'85' Traoré sv.

Longo 5 - Pochi palloni giocabili, ma quando arrivano è troppo molle. Gli annullano il possibile pareggio, spreca un minuto dopo un'occasione da posizione favorevole. Non funziona nemmeno come sponda per i trequartisti.

Allenatore Daniele Bonera 5.5 - Il Milan Futuro resta in partita fino al 63', gioca anche con coraggio e poi compromette tutto con le solite leggerezze, che si ripetono dall'inizio dell'anno e alle quali il tecnico non è riuscito ancora a porre rimedio.