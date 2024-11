Le pagelle del Milan Futuro - Raveyre provvidenza, stoico Camarda. Male Vos

vedi letture

Raveyre 7 - Viene preso in controtempo sul gol del Pontedera, ma non ha reali colpe nell'occasione. È provvidenziale su Ladinetti nella ripresa ma soprattutto sul calcio di rigore

D'Alessio 5 - Si rivede titolare dopo un mese e si fa apprezzare nel primo tempo nelle sovrapposizioni, mostrandosi attivo nella manovra rossonera. Combina la frittata nella ripresa stendendo Ianesi in area e provocando un rigore. Fortuna che Raveyre ci mette una pezza.

Zukic 6 - Lo sloveno continua a crescere nelle sue prestazioni, si fa valere fisicamente e nell'anticipo.

Bartesaghi 5 - Accentrato per necessità, condiziona fortemente la sua partita con un erroraccio difensivo che spalanca il campo a Italeng, che poi segna il gol dell'1-0.

Jimenez 7 - Dirottato sulla sinistra, lo spagnolo toglie le castagne dal fuoco forse in modo volontario, ma alla fine ne esce fuori un gran gol, il primo in campionato. E soprattutto evita in poco tempo lo psicodramma al quale abbiamo assistito ogni qual volta la squadra va sotto di un gol. I compagni lo cercano continuamente, è un attaccante aggiunto.

Malaspina 6.5 - È lui il play del quintetto di centrocampo, come sempre gioca una partita senza fronzoli e sbaglia pochissimo. Essenziale.

Fall 5 - Qualche accelerata iniziale, ma davvero poca precisione al momento del cross o nella conclusione.

Sandri 6.5 - Si muove bene tra centrocampo e trequarti, fraseggia con i compagni di reparto e prova la conclusione. Una buona prova nel complesso. Dall'83' Sia sv.

Zeroli 6 - Ci si aspetta sempre qualcosa di più dal capitano, comunque spesso partecipe nella manovra offensiva ed è importante a dare una mano dietro nel forcing finale del Pontedera.

Vos 5 - Non giocava titolare dal 26 settembre contro la SPAL. L'olandese viene collocato a sinistra in un inedito 4-1-4-1 ma lo si vede spesso accentrarsi. Qualità di livello superiore per la categoria, ma ha il torto di rallentare spesso l'azione. Si divora un'occasione praticamente lanciato ini contropiede. Dal 70' Hodzic 6 - Garantisce fisicità alla squadra.

Camarda 6 - Ieri sera era in panchina a Monza con la Prima squadra, 21 ore dopo è in campo dopo essersi fatto più di 300 km: stoico. Tiene da solo il reparto, difende palla spalle alla porta e nel primo tempo ha anche un'occasione da gol. Dall'83' Longo sv

Allenatore Daniele Bonera 6 - Fa ancora una volta di necessità virtù, viste le defezioni. Solito Milan che fatica a concludere in porta ma la squadra cresce in personalità e produce a tratti un buon calcio.