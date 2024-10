live mn Bonera: "Il percorso è lungo ma ci rimbocchiamo le maniche. Nava non lo scopriamo oggi"

vedi letture

Amiche e amici di MilanNews.it, buon pomeriggio. Tra pochi minuti, dalla pancia del "Felice Chinetti" di Solbiate Arno, prenderà la parola il mister di Milan Futuro Daniele Bonera. I giovani rossoneri sono stati sconfitti in casa per 1-0 dalla Pianese al termine di una partita eroica e condizionata pesantemente dalle decisioni e dal metro dell'arbitro, Zoppi di Firenze. Segui con noi il live testuale della conferenza con tutte le dichiarazioni di mister Bonera.

Su come ha retto la squadra nonostante le difficoltà: "Penso che la squadra ha cercato di restare in partita. Il fallo di Coubis ci può stare ma c'è la palla in movimento nel momento in cui battono la punizione. Dopo è stato un susseguirsi di situazioni determinati dall'espulsione"

Sulla prestazione di Lapo Nava: "Un giocatore importante, non lo scopriamo oggi: è cresciuto molto anche a livello di letture e in fase di impostazione. Sono contento della sua crescita come anche di altri ragazzi"

Sulle assenze: "Questo fa parte del nostro progetto, mi piacerebbe averli con me ma il progetto nasce per mandarli con mister Fonseca. Questo è un obiettivo: dovremo far collimare le due cose: far crescere i ragazzi e avere buoni risultati"

Sulla crescita di Jimenez: "Giocare con i "grandi" aiuta un giocatore che ha un potenziale che ancora lui forse non conosce. Giocatore di assoluto valore: cresciuto anche dal punto di vista mentale"

Sulla prestazione di Cuenca: "Sta avendo continuità di rendimento, l'anno scorso ha avuto difficoltà fisica. Sta avendo atteggiamenti giusti anche in gruppo"

MN - Sul carattere nonostante le difficoltà e le assenze: "Mi sorprendono per applicazione, ma in certe situazioni dovremmo essere più smaliziati, attenti e svegli. Il percorso è lungo ma il tempo non ce n'è quindi dobbiamo accorciarlo. Dovremo far combaciare tutte le cose. Il percorso è ancora lungo e difficile ma siamo qua e ci rimbocchiamo le maniche"