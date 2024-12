Mercoledì il Milan Futuro in Coppa Italia: la designazione arbitrale

Questo mercoledì il Milan Futuro scenderà in campo al "Felice Chinetti" di Solbiate Arno per giocarsi le sue carte nei quarti di finale della Coppa Italia Serie C, competizione in cui i giovani rossoneri di mister Bonera si sono ben comportati fino a questo momento. Avversaria di turno sarà il Caldiero Terme, società del veronese che milita nel girone A e ricopre attualmente la terzultima posizione in classifica. Oggi l'AIA ha diramato la designazione arbitrale con la squadra che sarà guidata dal signor Edoardo Gianquinto della sezione di Parma.

La designazione completa:

MILAN FUTURO-CALDIERO TERME, 18/12/2024 - h.18.00

Arbitro: Edoardo Gianquinto (Parma)

Assistenti: Roberto Meraviglia (Pistoia) - Gian Marco Cardinali (Perugia)

IV Uomo: Giovanni Castellano (Nichelino)

Il programma dei quarti di finale, con le gare che si giocheranno tutte mercoledì:

Ore 18, Milan Futuro-Caldiero Terme

Ore 18.30, Giana Erminio-Avellino

Ore 20.30, Team Altamura-Rimini

Ore 20.30, Arezzo-Trapani