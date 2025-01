Milan Futuro, Bonera a rischio esonero: la partita contro la Spal potrebbe essere decisiva

Un solo punto per il Milan Futuro che prosegue la sua striscia senza vittorie che sale a quota 6 partite. Contro il Rimini la squadra di Daniele Bonera gioca bene, ma è come sempre poco efficace davanti. Ciò non può soddisfare l'ambiente rossonero. La classifica piange, con la quota salvezza distante cinque punti, ma col Pontedera che deve ancora giocare la sua partita.

Bonera a rischio esonero

Come riportato dal giornalista ed esperto di mercato, Matteo Moretto, Daniele Bonera sarebbe fortemente a rischio esonero, riflessioni in corso. La prossima partita contro la Spal probabilmente sarà decisiva.

Lucchese - Ascoli 2-1

Sestri Levante - Legnago Salus 1-1

Carpi - SPAL 1-0

Pineto - Torres 0-0

Campobasso - Gubbio 1-1

Virtus Entella - Pianese 2-0

Milan Futuro - Rimini 0-0

Perugia - Pescara 0-0

Ternana - Vis Pesaro (ore 19.30)

Arezzo - Pontedera (lunedì 27 gennaio, ore 20.30)

CLASSIFICA

Virtus Entella 53

Torres 46

Ternana 45

Pescara 43

Vis Pesaro 42

Arezzo 39

Pineto 35

Rimini 32

Pianese 32

Gubbio 29

Carpi 29

Perugia 28

Ascoli 27

Campobasso 27

Pontedera 24

SPAL 24

Lucchese 23

Milan Futuro 19

Sestri Levante 18

Legnago 15