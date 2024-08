Milan Futuro, Bonera: "Sono un po’ arrabbiato per il gol subito su calcio piazzato, già a Lecco era un campanello d’allarme"

Daniele Bonera ha parlato a Milan TV al termine di Novara-Milan Futuro, valida per il secondo turno di Coppa Italia Serie C. Queste le parole dell’allenatore a margine della vittoria: “Facciamo del gioco la nostra forza, è evidente che abbiamo dei deficit a livello fisico e di esperienza, ma cerchiamo di sopperire con la tecnica. Sono un po’ arrabbiato per il gol subito su calcio piazzato, già a Lecco era un campanello d’allarme. È responsabilità mia, cercherò di dare maggiori informazioni ai ragazzi. Per il resto sono stati bravissimi, hanno ribaltato la partita e con tanta sofferenza l’abbiamo portata a casa”.