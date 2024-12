Milan Futuro-Entella, le pagelle: Camarda abbandonato, Bartesaghi errore sanguinoso

Queste le pagelle di Milan Futuro-Virtus Entella, gara valevole per la prima giornata di ritorno del girone B del campionato di Serie C.

NAVA, 6: sui gol non può farci niente. Compie una bella parata nel primo tempo ma nell'impostazione con i piedi fa tanta fatica

ZUKIC, 5: pur senza tantissime occasioni, l'attacco avversario mette costantemente sotto stress la difesa rossonera che viene giù col passare dei minuti. In occasione del primo gol mette dentro il pallone nella sua porta con un intervento troppo goffo.

dal 35' st D'ALESSIO, sv

COUBIS, 5.5: in difesa è il meno peggio perchè l'unico esente da errori grossolani, con il passare dei minuti e lo svantaggio si fa sopraffarre dal nervosismo.

MINOTTI, 5: la sua gara è un po' l'immagine in piccolo di quella della retroguardia rossonera. Parte bene ma a suon di imperfezioni finisce per cadere: imperdonabile essersi dimenticato Corbari in occasione del raddoppio ligure.

FALL, 6: nel primo tempo con Chaka è il migliore, specialmente per l'abnegazione in fase difensiva e la volontà di provare la giocata. Cala proprio come il compagno nella ripresa.

HODZIC, 5: con una squadra come l'Entella che mette così tanta intensità in mezzo al campo, ci si aspetta che lui non sia da meno. Invece non riesce mai a far valere la sua fisicità e rimane anche fuori dal palleggio che dovrebbe passare anche dai suoi piedi

dal 16' ZEROLI, 6.5: l'unica vera luce di un pomeriggio tutt'altro che natalizio. Ritorna dopo l'infortunio e dà una scossa con il gol del momentaneo pareggio. La squadra non riesce a sfruttare l'onda emotiva e positiva.

STALMACH, 5: passo indietro rispetto alle sue apparizioni precedenti con Milan Futuro. Nè i suoi compagni lo trovano nè lui viene a prendersi il pallone: anche per questo i rossoneri sono schiacciati e non riescono mai a controllare il gioco.

BARTESAGHI, 5: vista la sua esperienza e le sue qualità, ci si aspetta sempre di più. Si sta adattando a un ruolo non propriamente suo ma l'errore che commette in occasione del primo gol avversario è tecnico ma soprattutto sanguinoso. Anche sul raddoppio è troppo statico anche se non è il principale responsabile.

SIA, 5.5: non può arrivare alla sufficienza ma allo stesso tempo non ha troppe colpe. Risente dell'atteggiamento troppo schiacciato della squadra e da solo, nelle rare occasioni in cui ha la possibilità di controllare il pallone, non fa granchè

dal 16' st ALESI, 6: entra con Zeroli e ha un impatto comunque positivo, provando a metterci quella qualità e intensità che era mancata

TRAORE', 6: come tutto il reparto d'attacco è lasciato solo per gran parte della gara ma almeno nel primo tempo tenta un paio di iniziative personali per scuotere la squadra. Nella ripresa si vede meno.

dal 35' st LONGO, sv

CAMARDA, 5.5: abbandonato dal resto della squadra per quasi tutta la partita. Sempre con due o tre uomini addosso anche quando cerca di mettersi in proprio può fare poco o nulla. Largo a sinistra quando entra Longo riesce ad avere un po' più di respiro ma è sprecato.