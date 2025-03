Milan Futuro, il vice Donatelli: "Bisogna crescere nella gestione della partita"

Dopo il pareggio contro il Pontedera, il vice-allenatore del Milan Futuro Marcello Donatelli ha commentato: "Siamo andati in vantaggio tre volte nelle partite in cui ci sono stati dei gol, purtroppo non siamo ancora riusciti a portate i tre punti dalla nostra parte. Bisogna crescere in fretta nella gestione della partita e del risultato, ci capitano anche circostanze negative nelle quali veniamo eccessivamente penalizzati ma fa parte del gioco".

Donatelli ha poi continuato: "Il calcio è uno sport crudele e dobbiamo crescere alla svelta. Ci sta piacendo l'atteggiamento della squadra, la voglia di fare la partita e saper anche soffrire in certi momenti. Siamo contenti di come la squadra sta affrontando le gare, chiaramente ci mancano i tre punti che sono un po' la linfa vitale per affrontare le gare. Adesso dobbiamo stringerci fino alla fine".