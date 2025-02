Milan Futuro in campo oggi contro il Pescara: info e dove seguire la partita

Il menù di Milan Futuro per il pranzo di domenica prevede il Pescara, piatto forte della 28ª giornata di Serie C. Un esame importante, difficile ma importante come lo sono stati quelli precedenti e come lo saranno i prossimi. Non serve fare calcoli, bisogna fare punti. Avviciniamoci al calcio d'inizio servendo la Match Preview.

QUI MILAN FUTURO

I rossoneri di Mister Bonera devono andare avanti, ma anche guardare indietro e tornare a inizio mese: la vittoria di Ferrara ha dimostrato la forza del gruppo, rafforzato dal mercato invernale. SPAL e prima anche Ascoli e Rimini hanno evidenziato progressi e aumentato le speranze, poi invece i passi falsi con Lucchese e Pianese - il più recente ko, di misura, determinato da un rigore concesso e dal rosso a Camporese (squalificato) nel primo tempo - hanno ridato una botta negativa. Necessario rialzare al massimo la soglia dell'attenzione per migliorare la performance e la bilancia degli episodi, ricercando brillantezza in attacco dove il gol manca da tanto.

DOVE VEDERE IL MILAN FUTURO IN TV

In Italia, la gara verrà trasmessa in diretta TV su Sky Sport e NOW. Da non perdere la copertura su Instagram, AC Milan Official App e acmilan.com.

QUI SERIE C

L'arbitro sarà il signor Lucio Felice Angelillo, della sezione di Nola. Ad assisterlo i guardalinee Abbinante-Celestino e il quarto ufficiale Maccarini.

La 28ª giornata (girone B) si è aperta venerdì con Pineto-Vis Pesaro 1-1. Sabato alle 15.00 Carpi-Pianese, Gubbio-Legnago Salus e SPAL-Campobasso. Domenica alle 12.30 in programma il nostro appuntamento, poi alle 15.00 Ascoli-Ternana e Torres-Pontedera, alle 17.30 Virtus Entella-Perugia e Sestri Levante-Lucchese. Lunedì 20.30 Rimini-Arezzo.

Ecco la classifica momentanea: Virtus Entella 58; Ternana (-2) 54; Torres 53; Vis Pesaro* 50; Pescara 47; Pianese 41; Arezzo 40; Pineto* 39; Rimini (-2) 37; Gubbio 34; Pontedera e Ascoli 33; Carpi 32; Campobasso 30; Perugia e Lucchese 29; SPAL (-3) 24; MILAN FUTURO 22; Sestri Levante 19; Legnago Salus 16.

* = una gara in più