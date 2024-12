Milan Futuro interessato a Magrassi. Sull'attaccante del Cittadella c'è anche la Triestina

Il Milan Futuro deve risalire la classifica e quindi la dirigenza rossonera è al lavoro per rinforzare a gennaio la rosa a disposizione di Daniele Bonera. Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio su X, il club di via Aldo Rossi sarebbe interessato ad Andrea Magrassi, attaccante classe 1993 in uscita dal Cittadella.

Sul giocatore, che finora in Serie B ha collezionato 8 presenze (zero gol), avrebbe messo gli occhi anche la Triestina.