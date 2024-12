Milan Futuro, interesse concreto per Laezza del Vicenza

Il Milan Futuro deve risalire la classifica e quindi la dirigenza rossonera è al lavoro per rinforzare a gennaio la rosa a disposizione di Daniele Bonera.

Secondo quanto riferisce Matteo Moretto su X, il club di via Aldo Rossi sarebbe interessata concretamente a Giuliano Laezza, difensore centrale 1993 del Vicenza che in questa stagione ha collezionato finora 12 presenze tra campionato (Girone A della Serie C) e Coppa Italia.