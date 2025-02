Milan Futuro, le immagini dell'allenamento odierno a Milanello

Milan Futuro al lavoro quest'oggi a Milanello per preparare al meglio la delicata sfida contro la Lucchese. Una gara che può e che deve dare ancor più entusiasmo dopo la recente vittoria contro la Spal. I giovani rossoneri, come riportato dalle immagini social proseguono il lavoro verso la prossima e cruciale sfida di campionato.

INFO E DETTAGLI

Appuntamento casalingo per Milan Futuro. La 26ª giornata di Serie C Now - Girone B vede i rossoneri affrontare la Lucchese allo Stadio F. Chinetti di Solbiate Arno. Si gioca sabato 8 febbraio alle ore 15.00 e a partire da martedì 4 febbraio alle ore 12.00 è attiva la vendita dei biglietti per assistere al match.

I tagliandi sono in vendita in quattro diversi settori con altrettante fasce di prezzo: Tribuna Autorità 20€, Tribuna B Centrale Coperta 10€, Tribuna B Laterale Scoperta 5€, Settore Ospiti 5€ e ingresso ridotto a 1€ per gli Under16. I biglietti della gara allo Stadio Chinetti sono disponibili online sul sito Vivaticket, presso i punti vendita Vivaticket, la biglietteria di Casa Milan e il Flagship Store in Via Dante.