Milan Futuro, mister Daniele Bonera squalificato per un turno

vedi letture

Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo dopo il recupero del 15° turno fra Campobasso e Milan Futuro. Una giornata di squalifica per il tecnico dei rossoneri Daniele Bonera, di seguito la nota integrale:

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 6 Dicembre 20245 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARA DEL 5 DICEMBRE 2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BONERA DANIELE (MILAN FUTURO)

A) per avere, al 35° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti del Quarto Ufficiale in quanto, gli si avvicinava con fare minaccioso e pronunciava frasi irrispettose nei confronti della Quaterna Arbitrale per contestare l’operato;

B) per avere, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, tenuto un comportamento non corretto in quanto, mentre abbandonava il terreno di gioco colpiva la tettoia del tunnel di ingresso agli spogliatoi, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, r. proc. fed., r. c.c.).

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SANDRI MATTIA (MILAN FUTURO)

AMMONIZIONE (II INFR)

BALDASSIN LUCA (CAMPOBASSO)

MANCINI DAVIDE (CAMPOBASSO)

AMMONIZIONE (I INFR)

D'ANGELO SONNY (CAMPOBASSO)

PIERNO ROBERTO (CAMPOBASSO)

ZUKIC DAMIR (MILAN FUTURO)