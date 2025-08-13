Milan Futuro, oggi arriva il difensore Piermarini dall'Ascoli
Il Milan Futuro si prepara ad affrontare la sua seconda stagione, la prima in Serie D dove la seconda squadra rossonera è stata retrocessa al termine della scorsa annata. In panchina c'è sempre Massimo Oddo che nel finale dell'anno passato ha fatto il possibile per risollevare le sorti della squadra e per poco non ci è riuscito, venendo condannato solamente ai playout. Il campionato di Serie D comincerà per il Milan Futuro nel weekend del 6-7 settembre in casa contro l'AC Leon. Il 24 agosto invece, sempre a Solbiate, la sfida preliminare della Coppa Italia Serie D contro la Trevigliese.
La squadra rossonera sta cercando di rinforzare la propria squadra per affrontare questa stagione. Ieri è stato ufficializzato l'arrivo del tedesco Bercay Karaca, terzino classe 2006. Oggi dovrebbe essere il giorno di un altro difensore nato nel 2006, Mattia Piermarini: il centrale è in arrivo dall'Ascoli e dovrebbe firmare in queste ore il contratto che lo legherà al Diavolo. Lo riporta il portale SerieD_24 in partecipazione con il sito di Gianluca Di Marzio.
