Milan, fatta per il classe 2006 dell'ADO Den Haag Cheyevo Mul Balentien
di Lorenzo De Angelis

Non solo calcio giocato ma anche calciomercato in questa calda sera di fine agosto per il Milan. Stando infatti a quanto riportato dal collega Gianluca Di Marzio sui propri canali ufficiali, il club rossonero ha in queste ore definito l'arrivo in Italia di Cheyevo Mul Balentien, esterno classe 2006 in arrivo dall'ADO Den Haag. 

Il ragazzo, che in carriera ha totalizzato 48 presenze con la maglia della compagine olandese, sbarcherà a Milano nella giornata di domani per sottoporsi al consueto iter di visite mediche che anticiperanno la firma sul contratto presso Casa Milan. Fin da subito Cheyevo Mul Balentien si aggregherà al Milan Futuro di Massimo Oddo.