Milan, fatta per il classe 2006 dell'ADO Den Haag Cheyevo Mul Balentien
MilanNews.it
Non solo calcio giocato ma anche calciomercato in questa calda sera di fine agosto per il Milan. Stando infatti a quanto riportato dal collega Gianluca Di Marzio sui propri canali ufficiali, il club rossonero ha in queste ore definito l'arrivo in Italia di Cheyevo Mul Balentien, esterno classe 2006 in arrivo dall'ADO Den Haag.
Il ragazzo, che in carriera ha totalizzato 48 presenze con la maglia della compagine olandese, sbarcherà a Milano nella giornata di domani per sottoporsi al consueto iter di visite mediche che anticiperanno la firma sul contratto presso Casa Milan. Fin da subito Cheyevo Mul Balentien si aggregherà al Milan Futuro di Massimo Oddo.
Pubblicità
MILAN FUTURO
Le più lette
3 LIVE MN - Primavera, Lecce-Milan (1-2): il campionato inizia con una vittoria nel segno di Lontani
Primo Piano
Tare a Mediaset: "Hojlund opzione buona per noi, lo stiamo valutando. Ma il calciomercato è imprevedibile. E Vlahovic..."
Luca SerafiniQualche domanda di Ferragosto. Perché Leoni è meglio di De Winter? Chi preferire tra Vlahovic e Hojlund? I rossoneri sono da scudetto? "A volte il vincitore...", lo disse Nelson Mandela o Jim Morrison?
Franco OrdineIn difesa i conti non tornano. Regalate a Jimenez un orologio! Maignan e Pulisic: subito rinnovi
Esce Thiaw, entra De Winter. L'impatto a bilancio delle operazioni, con un occhio al "buco" Champions
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com