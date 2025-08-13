Rinforzo per il Milan Futuro, dall'Ascoli ecco Mattia Piermarini
Nuovo innesto per il Milan Futuro che si è assicurato Mattia Piermarini, difensore centrale dell'Ascoli. Nell'ultima stagione il classe 2006, fisico importante con 190 cm d'altezza, ha giocato 19 partite nel girone B di Serie C, lo stesso del Milan Futuro.
Si attende ormai solo l'ufficialità.
