Milan Futuro perde un'altra occasione buona in casa: con l'Arezzo la vittoria sfugge all'88'

Altra occasione buona sprecata dal Milan Futuro tra le mura amiche. Con l'Arezzo arriva un 2-2 dopo aver cullato a lungo il sogno di un ritorno al successo. Il calo di tensione nei minuti finali costa caro ai rossoneri che cedono agli attacchi amaranto dopo un ottimo primo tempo nel quale potevano chiudere virtualmente la contesa.

Diverse novità per Daniele Bonera, che deve fare a meno di Raveyre, l'uomo della provvidenza di Pontedera: il francese è stato impiegato con la Primavera infortunandosi. Lasciato all'Under 20 anche Liberali, protagonista nel pomeriggio di ieri. Camarda invece ha fatto il suo debutto da titolare in Serie A. Pertanto spazio a Lorenzo Torriani fra i pali ed è ironico pensare che il portiere abbia esordito prima in Champions League che in Serie C. A sinistra si rivede Fode Ballo-Touré così come a destra riecco dopo un turno di panchina Magni. E davanti viene riproposto Chaka Traoré, assente nelle precedenti 4 gare per infortunio. Scelto un 4-3-3 con Jimenez esterno alto d'attacco.

Milan coraggioso, che la sblocca dopo 8' grazie a Samuele Longo abile a raccogliere un suggerimento al volo di Sandri e superare Trombini: primo gol in rossonero per il classe 1992, non segnava da sette mesi e allora vestiva la maglia degli spagnoli del Ponferradina. I soliti cali di tensione portano a subire il gol del pari al 28': da un traversone dalla sinistra Bartesaghi battezza male un rimbalzo, Tavernelli ringrazia e di testa supera Torriani. Come a Pontedera, però, è Jimenez a salire in cattedra e come a Pontedera lo fa con una straordinaria azione personale: prende palla, parte in velocità, supera gli avversari e scarica dalla distanza, con la palla che prima colpisce il palo e poi entra in rete. Prima dell'intervallo Sandri potrebbe allungare, trovando la traversa dalla distanza.

Si fa male Davide Bartesaghi, che esce prima della fine del primo tempo: trauma contusivo distorsivo al ginocchio destro per il difensore, che sarà sottoposto ad esami nei prossimi giorni. La sua uscita porta all'esordio di Dorian Paloschi, 18 anni. Il secondo tempo vede l'assedio dell'Arezzo che prova a svoltare con i cambi e quasi pareggia con Ogunseye che si ritrova a tu per tu con Torriani e manda incredibilmente fuori. Il pari arriva all'88' con un nuovo ingresso, Gucci, di testa sugli sviluppi di corner. Male Torriani nella circostanza che si fa sorprendere sul primo palo. Nel finale c'è anche un'ammonizione che costa a cara a Jimenez: diffidato, salterà la prossima partita.

Rossoneri che restano impantanati in zona playout e proseguono il digiuno casalingo che dura dal 26 settembre, quando arrivò il primo e finora unico successo tra le mura amiche, contro la SPAL. Sulla carta il prossimo impegno sarebbe col Campobasso, ma si attende l'ufficializzazione del rinvio. Il 21 ci sarà intanto il recupero col Pescara.