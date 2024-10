Milan Futuro-Pineto, torna Jimenez dopo la squalifica. Lungo stop per Cuenca

Infrasettimanale contro gli abruzzesi al Chinetti di Solbiate Arno

Si riparte dalla vittoria di Perugia, un segnale forte e deciso, per continuare questo cammino di crescita. Il calendario fitto di impegni porta il Milan Futuro nuovamente in campo, a tre giorni dal primo successo esterno stagionale. Alle 18.30 di mercoledì 30 ottobre si gioca Milan Futuro-Pineto, allo Stadio Felice Chinetti di Solbiate Arno, per la 12ª giornata di Serie C Now.

QUI MILAN FUTURO

La squadra di Bonera ha ritrovato compattezza e fiducia al Curi di Perugia, con un successo netto e meritato. Mercoledì contro il Pineto ecco subito un'occasione per dare continuità, sia nel risultato sia nella prestazione. Da valutare le condizioni di alcuni acciaccati come Bozzolan e Traorè, assenti a Perugia, più lungo invece lo stop per Hugo Cuenca, alle prese con un problema al polpaccio. Sarà ancora assente Minotti, a cui mancano ancora da scontare 3 delle 5 giornate di squalifica. Pronto al rientro invece Álex Jiménez, dopo aver saltato un turno per l'espulsione contro il Legnago Salus. La squadra è pronta e in fiducia, determinata a ottenere il terzo successo stagionale dopo quelli contro SPAL e Perugia.

QUI PINETO

Dopo una serie di sette partite senza vittorie, il Pineto si è sbloccato nell'ultimo turno contro l'Ascoli, vincendo 1-0 grazie a un gol di Gambale. 11 punti in classifica - due più dei rossoneri - dopo 11 giornate, frutto di 2 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte. Un attacco trascinato da Bruzzaniti, autore di 5 delle 9 reti totali segnate dagli abruzzesi. Una curiosità: fa parte della rosa del Pineto Eduard Duțu, classe 2001 di proprietà della Fiorentina e fratello maggiore del nostro Matteo Duțu, difensore classe 2005 arrivato in estate.

DOVE VEDERE IL MILAN FUTURO IN TV

In Italia, la gara verrà trasmessa in diretta TV su Sky Sport e NOW alle 18.30. Da non perdere la copertura sull'account Instagram dei rossoneri, acmilan.com e AC Milan Official App.

QUI SERIE C

Alessandro Recchia di Brindisi sarà l'aritro della sfida del Chinetti; Filippo Pignatelli di Viareggio e Gianmarco Macripò di Siena gli assistenti, Alessandro Dallagà di Rovigo il quarto ufficiale.

Turno infrasettimanale per la 12ª giornata del girone B di Serie C. Programma diviso equamente su due giorni, al via martedì concinque partite: alle 18.30 Sestri Levante-Ternana e SPAL-Pianese; alle 20.45 Carpi-Arezzo, Gubbio-Vis Pesaro e Rimini-Legnago. Mercoledì, invece, si parte con Milan Futuro-Pianese e Torres-Perugia alle 18.30. A seguire Ascoli-Campobasso, Pescara-Pontedera e Virtus Entella-Lucchese.

Ecco la classifica: Pescara* 26; Ternana, Virtus Entella, Arezzo e Torres 22; Campobasso 18; Pianese e Vis Pesaro 16; Gubbio 15; Rimini 14; Perugia 13; Lucchese 12; Carpi, Pontedera e Pineto 11; Sestri Levante 10; Milan Futuro* 9; Ascoli 8; SPAL (-3) 7; Legnago Salus 6. (*= una partita in meno)