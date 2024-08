Milan Futuro, rossoneri al lavoro per un attaccante: è Nicolò Turco del RB Salisburgo, c'è fiducia per chiudere l'affare

Non si fermano le operazioni in entrata nel Milan Futuro, che nelle ultime ore avrebbe messo gli occhi sul giovane Nicolò Turco, attaccante del RB Salisburgo. Dopo il positivo inizio di stagione grazie alle belle vittorie maturato contro Lecco e Novara, i rossoneri di Bonera mirano adesso a rinforzarsi ancor di più in questa sessione di mercato estivo.

Come riportato dal noto esperto di mercato Matteo Moretto, nn altro nome su cui sta lavorando il club rossonero in ottica Milan Futuro è Nicolò Turco, attaccante classe 2004 del RB Salisburgo. La trattativa tra le parti non è alle firme ma c’è fiducia di arrivare al traguardo. È un profilo che piace molto.