Milan Futuro-Sestri Levante 2-2, il tabellino della sfida del "Chinetti"

Finisce in parità una partita che il Milan Futuro doveva assolutamente vincere, perché contro una squadra che era nella stessa situazione di classifica e in uno stato di forma persino peggiore. Il Sestri Levante prima di oggi non segnava da 7 partite consecutive, è riuscito addirittura a fare due gol e se non ci fosse stato un super Torriani staremmo a raccontare anche una clamorosa sconfitta. Solito fragile Milan Futuro, che come contro l'Arezzo va avanti due volte e si fa riprendere. Dopo il gol del 2-1 di Zeroli la paritta era in pieno controllo e la rete del 2-2 dei liguri è stata una doccia fredda, che ha spezzato le gambe dei giovani rossoneri e spostato l'inerzia, fino al triplice fischio. Classifica che piange, solo il Legnago Salus ha fin qui fatto peggio. Rossoneri che si trovano penultimi, a pari punti con Ascoli e Sestri Levante. Zona salvezza però a soli due punti. Di seguito il tabellino della partita:

MILAN FUTURO - SESTRI LEVANTE 2-2

RETI: 4' e 38' rig. Zeroli (M), 30' Durmush (S), 63' Parravicini (S)

MILAN FUTURO (4-2-3-1): Torriani; Magni (54' D'Alessio), Coubis, Bartesaghi, Bozzolan; Hodzic, Vos (54' Malaspina); Jimenez, Zeroli, Chaka Traoré (81' Omoregbe); Turco (81' Longo). A disp. Nava, Stalmach, Sia, Zukic. All. Daniele Bonera.

SESTRI LEVANTE (3-5-2): Anacoura; Valentini, Pittino, Podda (46' Conti); Durmush (73' Pavanello), Raggio Garibaldi (73' Giorno), Rosetti, Furno; Oneto; Clemenza, Parravicini. A disp. Sias, Fusco, De Felice, Nenci, Sgambelluri, Brugugnone, Montebugnolli, Primasso. All. Andrea Scotto.

ARBITRO: Viapiana di Catanzaro.

ASSISTENTI: Granata di Viterbo e Gigliotti di Lamezia Terme.

IV UFFICIALE: Rossini di Torino.

NOTE: spettatori presenti 446. Un minuto di recupero nel primo tempo, cinque minuti nel secondo tempo. Ammoniti Vos, Magni, Malaspina e Hodzic per il Milan Futuro; Podda, Rosetti, Pittino, Raggio Garibaldi e Oneto per il Sestri Levante.