Milan Futuro, si raffredda la pista Bollini per la panchina. Il motivo

Daniele Bonera, tecnico del Milan Futuro, è ad un passo dall'esonero, ma prima di ufficializzarlo il club di via Aldo Rossi vuole trovare il sostituto. Alberto Bollino, attuale ct dell'Italia Under 19, sembrava essere il prescelto per prendere il suo posto in panchina, ma la pista si sarebbe raffreddata nelle ultime ore. Lo riferisce Matteo Moretto su X: "Aggiornamento panchina Milan Futuro. Si raffredda la soluzione Alberto Bollini. L’attuale CT dell'Italia U19 verso la permanenza in Federazione, considerato il rapporto solido che lo lega sia al Presidente Gabriele Gravina sia al Coordinatore delle Nazionali Giovanili Maurizio Viscidi. Inoltre a marzo l’U-19 affronterà un’importante fase di qualificazione all’Europeo".