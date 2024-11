MN - Binda: "Il Milan serve anche un 'braccio' in campo che possa dare una mano a Bonera"

vedi letture

Tredici partite giocate fin qui dal Milan Futuro, arrivato al primo terzo di stagione ed è tempo di prime riflessioni sull'impatto dei rossoneri nella categoria. Ne abbiamo parlato col collega Nicola Binda, autorevole firma sulla Serie C. In esclusiva per MilanNews.it.

Credi che la gestione dei fuoriquota vada rivista, da parte del Milan?

"Longo si è sbloccato segnando un bel gol con l'Arezzo, ma al Milan serve anche un 'braccio' in campo che possa dare una mano a Bonera. Magari un centrocampista esperto che gestisca i momenti, perché il Milan Futuro gioca le partite non con l'ansia di far punti ma con lo spirito libertino della squadra Primavera dove se vinci o perdi conta fino a un certo punto. Quindi penso che serva un giocatore un po' esperto e che la squadra diventi un po' più di Serie C e non solo una parata di talenti da crescere".