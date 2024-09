MN - Bonera in conferenza stampa: "Siamo contenti del punto. Abbiamo dato continuità alla vittoria contro la SPAL"

Al termine di Lucchese-Milan Futuro, partita finita 1 a 1 e valida per la settimana giornata del campionato di Serie C, girone B, l'allenatore dell'U23 rossonera, Daniele Bonera, ha così risposto ai microfoni di MilanNews.it in conferenza stampa:

Un pareggio che dà continuità alla vittoria di settimana scorsa contro la SPAL

"Primi 20 minuti male, la responsabilità è mia. L'ho detot ai ragazzi, abbiamo preparato un tipo di partita. Abbiamo avuto un accorgimento dopo 20 minuti e siamo riusciti ad essere più aggressivi. Quindi sono contento perché i ragazzi hanno recepito il mio messaggio e diamo continuità alla vittoria di giovedì sera contro la SPAL. Siamo contenti del punto perché è un campo difficile, contro una squadra forte e ben allenata".

Sull'approccio della squadra alla Serie C

"Non è facile per loro dal punto di vista proprio fisico l'impatto. Ovviamente cerchiamo di sopperire con la tecnica, ma insomma poi anche gli anni di esperienza si fanno un po' sentire come ha detto giustamente il loro allenatore in preconferenza nella presentazione della partita. Abbiamo ancora delle lacune da quel punto di vista, ma fa parte del percorso che è iniziato l'8 di luglio. Prepariamo spesso le partite con qualche giocatore che va e viene dalla prima squadra, adesso abbiamo anche la Primavera impegnata nella Youth League, quindi abbiamo qualche ragazzo alla Primavera. Non è semplice ma sapevamo che il nostro percorso ci permetteva di far crescere velocemente questi ragazzi, e devo dire che faccio i complimenti perché sono veramente bravi e disponibili".

La vittoria contro la SPAL ha fatto scattare una mola alla squadra? Ha visto qualche cambiamento?

"Beh sicuramente ha aumentato l'entusiasmo, perché non era semplice ricominciare la settimana dopo una sconfitta o un pareggio. Quindi diciamo che il punto di stasera dà un po' seguito a quello che abbiamo fatto con la SPAL, però è un piccolo mattoncino che mettiamo da parte e pensiamo già alla partita di sabato che sarà altrettanto difficile con la Pianese".

Vuole mandare un messaggio per la partita di domani dei grandi?

"Sicuramente faccio un grande in bocca al lupo. Siamo a stretto contatto a Milanello con mister Fonseca, e anche i ragazzi. Io ci sono stato 5 anni da collaboratore in quegli spogliatoi, quindi faccio un grande in bocca al lupo ai ragazzi".