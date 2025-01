MN - Milan Futuro, in corso le visite mediche di Ettore Quirini

Dopo Camporese, Ianesi e Magrassi, il Milan Futuro ha chiuso per il quarto rinforzo del suo calciomercato invernale: nelle prossime ore infatti Daniele Bonera accoglierà in squadra Ettore Quirini, terzino destro classe 2003 in arrivo dalla Lucchese. Il calciatore sta svolgendo questa mattina le visite mediche di rito e successivamente firmerà con il club rossonero un contratto triennale.

In questa prima parte di stagione con la maglia dei rossoneri toscani, Quirini ha giocato 22 partite, condite da 5 gol e 2 assist, che hanno convinto il Milan Futuro a puntare su di lui per andare a rinforzarsi in vista della seconda parte di stagione.