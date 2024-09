Oggi gioca il Milan Futuro: dove vederlo. Camarda e Zeroli rientrano in tempo

vedi letture

Questo pomeriggio alle 18:00, il Milan Futuro di Daniele Bonera tornerà in campo per la seconda giornata del girone B di Serie C dopo la sconfitta di musira all'esordio contro la Virtus Entella. Sarà possibile seguire il match con il live testuale su MilanNews.it e in diretta su NOWTV.

Saranno della partita Camarda, Zeroli, Bartesaghi e Cuenca, presenti ieri a Roma con la Prima Squadra.

IL CARPI

Avversario dell'U23 rossonera il Carpi di Cristian Serpini, che nelle scorse ore ha comunicato la lista dei convocati per la sfida contro i rossoneri.

Portieri: Cristian Lorenzi, Michele Pezzolato, Matteo Sorzi;

Difensori: Alessandro Calanca, Tommaso Cecotti, Simone Mazzali, Tommaso Panelli, Matteo Rossini, Rodrick Tcheuna, Nicolò Verza, Davide Zagnoni, Alessandro Zoboletti;

Centrocampisti: Precious Amayah, Nicolò Contiliano, Matteo Cortesi, Matteo Figoli, Marco Forapani, Andrea Mandelli, Niccolò Nardi;

Attaccanti: Erik Gerbi, Abdoulaye Sall, Simone Saporetti, Marcello Sereni, Leonardo Stanzani.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Filippo Puletto.