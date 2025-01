Oggi in campo anche il Milan Futuro: sfiderà il Rimini al 'Chinetti' alle ore 15

vedi letture

Il Milan Futuro tornerà di nuovo in campo nel weekend e lo farà in occasione della quinta giornata del girone di ritorno di Serie C - Girone B. I rossoneri di mister Daniele Bonera, che hanno pareggiato per 2-2 ad Ascoli giocando una buona partita, ospiteranno il Rimini allo stadio "Felice Chinetti" di Solbiate Arno nella giornata di oggi alle ore 15. Una gara cruciale, come saranno tutte da qui a fine stagione, per la squadra under 23 rossonera che deve centrare la salvezza e che per farlo si sta rinforzando parecchio sul mercato.

L'AIA ha già reso nota la squadra arbitrale che dirigerà l'incontro e che sarà diretta dal fischietto pugliese Alessandro Recchia, della sezione di Brindisi. Questa la designazione completa:

MILAN FUTURO-RIMINI, domenica 26/01/2025 - h.15.00

Arbitro: Alessandro Recchia (Brindisi)

Assistenti: Vincenzo D'Ambrosio Giordano (Collegno) - Paolo Cufari (Torino)

IV Uomo: Mattia Maresca (Napoli)