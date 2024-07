Per Zallu dei Cagliari si muovono Perugia, Pianese e una seconda squadra

Un terzino sicuramente atipico, con grande facilità di corsa e prestanza fisica, che si muove ottimamente in campo aperto con anche buone doti di inserimento: un terzino che era stato tra gli acquisti più pregiati dell'Olbia nella passata stagione, dove era approdato in prestito dal Cagliari, ma la retrocessione dei galluresi ha ovviamente cambiato le carte in tavola per il suo futuro, che magari sarebbe stato riscritto a prescindere dalla categoria dei sardi. A ogni modo, Francesco Zallu torna ora sul mercato, alla ricerca di una sistemazione in Serie B o in una Serie C medio-alta. E con dei club che si stanno già muovendo per lui.

Come infatti raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com infatti nelle ultime ore si sarebbero interessate al classe 2003 altri tre club di Serie C come Perugia, Pianese e una delle tre seconde squadre – Atalanta U23, Juventus Next Gen e Milan Futuro - che saranno ai nastri di partenza nella prossima stagione. Questi si aggiungono a Latina e Reggiana che si erano già mosse per il terzino destro nelle scorse settimane.

Zallu ha ancora un anno di contratto con il club sardo e dunque, in caso di cessione in prestito, dovrebbe prima rinnovare il contratto con i rossoblù che altrimenti, per non perderlo a costo zero fra un anno, dovrebbero cederlo a titolo definitivo in questa finestra di mercato